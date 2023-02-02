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Спикер Кремля Песков отказался назвать возможную дату оглашения Путиным послания Федеральному собранию

, 12:06

Спикер Кремля Песков отказался назвать возможную дату оглашения Путиным послания Федеральному собранию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался назвать возможную дату оглашения российским лидером Владимиром Путиным его послания Федеральному собранию. Об этом информирует ТАСС.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, когда может состояться послание Владимира Путина Федеральному собранию», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам спикера Кремля, журналисты будут «своевременно» оповещены о даты послания главы государства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Песков отметил, что вероятные поставки Соединенными Штатами снарядов большей дальности украинской стороне не изменят хода специальной военной операции России.

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