Спикер Кремля Песков: вероятные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации, она будет продолжаться

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1 февраля 2023, 13:06

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вероятные поставки Соединенными Штатами снарядов большей дальности киевской стороне не изменят хода российской специальной военной операции, она будет продолжаться. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Возможные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации: она будет продолжаться», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля отметил, что планы по переговорам между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом отсутствуют.