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Песков: планов по переговорам Путина и Байдена нет, для России сейчас главная задача — выполнение целей спецоперации на Украине

, 12:58

Песков: планов по переговорам Путина и Байдена нет, для России сейчас главная задача — выполнение целей спецоперации на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Планы по переговорам между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом отсутствуют, для Москвы в настоящий момент главная задача — выполнение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Планов по переговорам Путина и Байдена нет, для России сейчас главная цель — спецоперация и выполнение ее целей, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что во время участия в СВО скончался генеральный секретарь российской Федерации карате Сергей Увицкий.

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