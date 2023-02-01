Песков: планов по переговорам Путина и Байдена нет, для России сейчас главная задача — выполнение целей спецоперации на Украине

Планы по переговорам между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом отсутствуют, для Москвы в настоящий момент главная задача — выполнение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Планов по переговорам Путина и Байдена нет, для России сейчас главная цель — спецоперация и выполнение ее целей, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее в среду сообщалось, что во время участия в СВО скончался генеральный секретарь российской Федерации карате Сергей Увицкий.