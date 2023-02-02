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Глава МИД РФ Лавров: все хотят завершения конфликта на Украине, но нужны итоги для народов России

, 11:42

Глава МИД РФ Лавров: все хотят завершения конфликта на Украине, но нужны итоги для народов России
Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото с сайта МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву сообщил, что конфликт решить хотят все, однако важны качества итогов, которыми мы обеспечим наш народ.

Министр отметил, что все хотят завершения конфликта, но наш народ длительное время притеснялся киевскими сторонниками Запада, поэтому сейчас важно качество итогов, которыми мы обеспечим людей, желающих оставаться частью русской культуры.

Ранее Лавров сообщил, что более дальнобойное оружие вынуждает Россию отодвигать его всё дальше от своих территорий.

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