Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что армия РФ обстреляла колонны ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

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2 февраля 2023, 09:03

Фото: Минобороны РФ

Помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об обстреле колонн ВСУ, передвигавшихся по трассе Часов Яр — Артемовск.

Гагин рассказал, что трасса уже частично контролируется и на ней обстреливают формирования противника, перевозящие снабжение. Помощник врио главы ДНР полагает, что скоро дорога будет полностью контролироваться и сам город Артёмовск будет тоже взят. Эта дорога остаётся единственной, по которой ВСУ могут доставлять снабжение.

Ранее сообщалось, что армия РФ окружает силы противника в Артёмовске.