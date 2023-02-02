Washington Post: американские чиновники предупредили Киев, что за поставки от Вашингтона придется отчитаться

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2 февраля 2023, 08:28 Источник: РИА "Новости"

флаг США, unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Издание Washington Post сообщило, что американские чиновники предупредили украинскую сторону, что Киеву придется отчитаться за все, что ему поставляют власти Соединенных Штатов Америки.

Высокопоставленные чиновники Пентагона, Госдепа, а также агентства по международному развитию, как сообщили журналисты, завершили поездку на Украину. В стране они выступили с предупреждением по вопросу полученной со стороны Вашингтона помощи.

Послание американской стороны можно трактовать следующим образом, Киеву следует быть готовым отчитаться за все, что США дает.