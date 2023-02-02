Замминистра финансов Украины Зыкова заявила, что стране не хватает еще 10 миллиардов долларов от других государств

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2023, 07:23 Источник: РИА "Новости"

доллары, unsplash.com/photos/rKPiuXLq29A

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что у страны остается незакрытой потребность в выделении еще десяти миллиардов долларов от других государств и международных организаций.

Ольга Зыкова отметила, что в текущем году, несмотря на принятые по уменьшению дефицита бюджета меры, потребность Украины в международном финансировании составляет примерно три миллиарда долларов ежемесячно. Замминистра финансов уточнила, что украинское правительство к настоящему моменту получило подтверждение о предоставлении тридцати миллиардов долларов от Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.

Однако, как отметила Зыкова, сохраняется потребность еще в десяти миллиардах долларов. По ее словам, Киев рассчитывает в данном вопросе на помощь других стран и международных финансовых организаций, среди которых МВФ.