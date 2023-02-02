Politico: в Пентагоне считают, что Украину вряд ли ждёт скорый успех в Крыму

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2 февраля 2023, 08:03

Флаг США, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Издание Politico сообщает, что Пентагон сомневается в возможностях ВСУ, там не видят потенциала Украины для успешной атаки на Крым в ближайшем будущем. В Киеве американскую позицию принимают с раздражением, ведь раньше разведка США уже допускала ошибки в оценке возможностей ВСУ.

Politico ссылается на три источника, владеющими информацией с секретного брифинга для членов палаты представителей США. По этим данным Украина в ближайшее время вряд ли сможет захватить Крым, у ВСУ нет и пока не будет такой возможности.

Отметим, что в Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что США могли спровоцировать конфликт на Украине из-за сжиженного газа.