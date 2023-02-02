Американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что власти США спровоцировали конфликт на Украине ради своей экономической выгоды, а также в попытке поссорить Москву и Берлин.
Джимми Дор уточнил, что конфликт на Украине ведется из-за СПГ, а также для того, чтобы убедиться в невозможности объединения России и ФРГ.
Обозреватель добавил, что власти США боятся российских природных ресурсов, а также рабочей силы. Более того, в Вашингтоне опасаются, что они объединятся с германскими технологиями и капиталом.
Дор также выразил мнение, что именно американские власти стоят за взрывами на "Северных потоках".