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2 февраля 2023, 07:16 Источник: РИА "Новости"

трубы, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что власти США спровоцировали конфликт на Украине ради своей экономической выгоды, а также в попытке поссорить Москву и Берлин.

Джимми Дор уточнил, что конфликт на Украине ведется из-за СПГ, а также для того, чтобы убедиться в невозможности объединения России и ФРГ.

Обозреватель добавил, что власти США боятся российских природных ресурсов, а также рабочей силы. Более того, в Вашингтоне опасаются, что они объединятся с германскими технологиями и капиталом.

Дор также выразил мнение, что именно американские власти стоят за взрывами на "Северных потоках".