Архивы США показали, что после распада СССР Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

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2 февраля 2023, 07:51 Источник: РИА "Новости"

Джордж Буш-старший, Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com

Раскрытые недавно в Соединенных Штатах Америки архивы переговоров с Россией после распада СССР свидетельствуют о том, что официальный Вашингтон не стремился видеть в Москве своего союзника.

Президент России Борис Ельцин в 1992 году, говоря о проекте совместного заявления по итогам саммита с президентом США Джорджем Бушем-старшим, подчеркнул, что в тексте не сказано, что страны больше не являются противниками и готовятся к тому, чтобы прийти к союзничеству.

Находившийся тогда на посту госсекретаря Соединенных Штатов Джеймс Бейкер в свою очередь обратил внимание на то, что в документе значится слово "дружба". Борис Ельцин, однако, настаивал на необходимости сказать, что Москва и Вашингтон двигаются от стадии противоборства к союзничеству, уточняя, что речь идет о новом качестве. Американская сторона стояла на своем. Джордж Буш-старший также подчеркнул, что США используют "переходные выражения", так как не хотят делать вид, что все проблемы сторон решены.