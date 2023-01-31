Украина стала для мира дестабилизирующим фактором сразу после распада СССР

Бывший глава РФ Борис Ельцин в беседе с американским коллегой Бушем-старшим называл Украину «дестабилизирующим фактором». Российский лидер обратил внимание, что после развала СССР между восточными и западными областями Незалежной возникла серьёзная напряжённость.
Ельцин не признавал наличия у РФ имперских замашек и планов. Москва имела хорошие отношения с Киевом. Однако на главу Украины Леонида Кравчука в тот момент оказывалось серьёзное давление со стороны националистов. Они с получением независимости Украины прошли даже в парламент и правительственные структуры, где продвигали идеи Бандеры. Уже тогда возникла проблема с использованием русского языка на государственном и бытовом уровне.
В 1992 году Крымский парламент принял документ о независимости. Однако Верховная Рада заблокировала его как антиконституционный. В итоге решение крымского парламента было отменено и благополучно забыто.
Документы о диалоге Ельцина и Буша рассекречены. Они находятся на сайте Архива национальной безопасности США.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия
Военный эксперт Сивков: изменение юридического статуса СВО позволит объявить по всей России военное положение
Захарова: Запад начинает понимать, что в основе событий на Украине лежит провокационная политика США
- #ЗАУГЛОМ В США исчезли 220 млрд $ из 300 сворованных у России. Михаил Делягин вышел на след
- 11:28 Трамп доверяет Путину больше, чем американской разведке
- 11:03 НАТО призывает Сеул не скрываться за третьими странами, а поставлять Украине оружие напрямую
- 10:58 Глава Пентагона Ллойд Остин: США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею
- 09:52 Молдавия не предложила Приднестровью ничего нового, кроме капитуляции
- Telegram | (Подписаться) Макрон: Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия