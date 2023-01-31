Украина стала для мира дестабилизирующим фактором сразу после распада СССР

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31 января 2023, 11:54

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Бывший глава РФ Борис Ельцин в беседе с американским коллегой Бушем-старшим называл Украину «дестабилизирующим фактором». Российский лидер обратил внимание, что после развала СССР между восточными и западными областями Незалежной возникла серьёзная напряжённость.



Ельцин не признавал наличия у РФ имперских замашек и планов. Москва имела хорошие отношения с Киевом. Однако на главу Украины Леонида Кравчука в тот момент оказывалось серьёзное давление со стороны националистов. Они с получением независимости Украины прошли даже в парламент и правительственные структуры, где продвигали идеи Бандеры. Уже тогда возникла проблема с использованием русского языка на государственном и бытовом уровне.



В 1992 году Крымский парламент принял документ о независимости. Однако Верховная Рада заблокировала его как антиконституционный. В итоге решение крымского парламента было отменено и благополучно забыто.



Документы о диалоге Ельцина и Буша рассекречены. Они находятся на сайте Архива национальной безопасности США.