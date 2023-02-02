Экс-полковник армии США Макгрегор: Украина находится под угрозой исчезновения

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2 февраля 2023, 07:33

Фото: Соцсети

Бывший полковник США и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выступил на YouTube-канале Judging Freedom с заявлениями о том, что Украина приблизилась к поражению, а проблемы с численностью населения дают повод сомневаться в дальнейшем существовании этого государства.

Он отметил, что Украина находится в бедственном положении – оборона рушится, страна находится под угрозой исчезновения. По словам экс-полковника, главной проблемой Киева является большой отток населения, почти четверть жителей покинули страну с начала СВО, а это 10,5 млн человек, причём в России находится наибольшее число беженцев - почти 2 млн.

Ранее сообщалось, что президент Чехии считает недопустимым поражение Украины.