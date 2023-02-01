Избранный президент Чехии Павел: нельзя допустить неуспеха Украины

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1 февраля 2023, 22:32 Источник: РИА Новости

Петр Павел. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Успех Украины в боевых действиях против России отвечает интересам всех союзников в рамках НАТО и ЕС, поэтому ее поражения нельзя допустить. Об этом заявил избранный 28 января президент Чехии, генерал Петр Павел и интервью изданию Blesk.

Говоря о своем предстоящем визите в Киев, Павел подчеркнул, что это — жест поддержки Украины.

«Поездка должна стать выражением ясной поддержки Украины, потому что нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне. Ее успех - в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО», - приводит его слова «РИА Новости».

По мнению генерала, в будущем Украина должна непременно войти в состав НАТО и Евросоюза, поэтому на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе он намерен активно поддерживать идею об ее вступлении в НАТО.

Ранее Павел высказал мысль, что, как только появится малейший шанс мирного урегулирования конфликта в Украине, его следует поддержать.