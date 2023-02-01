Президент Грузии Зурабишвили: «Россия должна усвоить, где проходят ее границы»

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1 февраля 2023, 21:39 Источник: Bloomberg

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины должно включать в себя вопрос вывода российских войск из Южной Осетии и Абхазии. Такое мнение высказала в интервью Bloomberg в среду президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее мнению, «Россия должна усвоить, где проходят ее границы» и вернуть все «оккупированные» территории не только Украине, но и Грузии.

Президент также заявила, что если Запад не согласится с этой концепцией и не станет требовать от РФ полного вывода войск, он совершит большую ошибку.«Такую же большую, как в 2008 и 2014 годах», - уточнила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в намерении убить экс-президента страны Михаила Саакашвили.