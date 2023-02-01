Белый дом увидел в словах Пескова заинтересованность России в договоре ДСНВ-3

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1 февраля 2023, 20:13 Источник: РИА Новости

Кара Аберкромби. Фото: Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Белый дом увидел положительный момент в том, что Россия, как и США заинтересованы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом заявила в среду заместитель помощника президента США Кара Аберкромби.

По ее словам, о заинтересованности России в договоре свидетельствует комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он назвал ДСНВ-3 единственным «более-менее жизнеспособным» документом, по которому которому можно договариваться.

«Думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент» - сказала Аберкромби.