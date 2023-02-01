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Путин назвал приоритетной задачей ликвидацию возможности обстрелов приграничных регионов РФ, заявив, что это дело Минобороны

, 17:55 Источник: Сайт Кремля

Путин назвал приоритетной задачей ликвидацию возможности обстрелов приграничных регионов РФ, заявив, что это дело Минобороны
Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Приоритетной задачей в условиях постоянных обстрелов приграничных российских городов является ликвидация самой возможности таких действий ВСУ. Ее решением должно заняться министерство обороны РФ. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

На совещании, посвященном вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах, которое проводит в среду президент, обсуждается поддержка Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.

«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Ранее глава российского государства поручил до 1 мая доложить о возможности создания в РФ центров помощи людям в трудных жизненных ситуациях. 

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