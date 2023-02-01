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Myawaddy: Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы продлил полномочия по управлению государством Мин Аун Хлайна

, 17:25 Источник: РИА Новости

Чрезвычайное положение и все полномочия по управлению государством председателя Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены еще на 6 месяцев. Об этом сообщил мьянманский телеканал Myawaddy TV.

«Согласно статье 419 Конституции Республики Союз Мьянма, все полномочия по управлению государством на следующие шесть месяцев начиная с 1 февраля по-прежнему будут возложены на председателя Государственного административного совета, верховного главнокомандующего старшего генерала Мин Аунг Хлайна» - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято Советом национальной обороны и безопасности.

Лидер страны, председатель Государственного административного совета пришел к власти 1 февраля 2021 года, когда Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки.

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