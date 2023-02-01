Чрезвычайное положение и все полномочия по управлению государством председателя Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены еще на 6 месяцев. Об этом сообщил мьянманский телеканал Myawaddy TV.
«Согласно статье 419 Конституции Республики Союз Мьянма, все полномочия по управлению государством на следующие шесть месяцев начиная с 1 февраля по-прежнему будут возложены на председателя Государственного административного совета, верховного главнокомандующего старшего генерала Мин Аунг Хлайна» - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято Советом национальной обороны и безопасности.
Лидер страны, председатель Государственного административного совета пришел к власти 1 февраля 2021 года, когда Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Замглавы Минобороны Польши Очепа назвал вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложным мероприятием
Бывший президент Франции Олланд: Путин будет стремиться «закрепить свои достижения» с целью стабилизации конфликта на Украине
- #ЗАУГЛОМ В США исчезли 220 млрд $ из 300 сворованных у России. Михаил Делягин вышел на след
- 17:41 Врио губернатора Херсонской области Сальдо: в ходе СВО российская армия не сдала ни одной позиции
- 17:25 Myawaddy: Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы продлил полномочия по управлению государством Мин Аун Хлайна
- 16:40 Швейцария в рамках новой внешнеполитической стратегии пересмотрит отношения с Россией
- 16:27 Военный эксперт Кнутов: «Темп наступлений для нас принципиально важен»
- Telegram | (Подписаться) Эксперт Ашманов о смартфонах: это не мы ими владеем, это нам за наши деньги приставили шпиона