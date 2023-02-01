Глава МИД Турции Чавушоглу надеется на мирное урегулирование конфликта на Украине

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1 февраля 2023, 14:51

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Sha Dati / globallookpress.com

Глава Турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время рабочего визита в Таллине заявил, что Турция надеется на мирное урегулирование конфликта на Украине и будет делать то, что необходимо для этого.

На трансляции с официальной страницы министерства в Twitter Чавушоглу заявил, что ни одна из сторон, участвующих в этом конфликте, не может диктовать свои условия, победителя быть не может. Анкара продолжит вносить вклад в мирное решение этого кризиса.

Глава МИД добавил, что Турция изначально выступала в поддержку целостности Украины и никогда не признавала Крым территорией России.

Ранее сообщалось, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.