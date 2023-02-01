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Политолог Марков об обысках у Авакова и Коломойского: Зеленский получает от США полную диктаторскую власть на Украине

, 14:17

Политолог Марков об обысках у Авакова и Коломойского: Зеленский получает от США полную диктаторскую власть на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков, комментируя обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и предпринимателя Игоря Коломойского, отметил, что президент Владимир Зеленский получает от Соединенных Штатов полную диктаторскую власть в бывшей советской республике. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

«Бандеровская революция пожирает своих детей. А Зеленский получает полную диктаторскую власть от хозяев Украины, американцев. Он еще и таможню всю сегодня берет себе. Там украсть можно миллиарды», — указывается в посте, который выложил Марков.

Согласно прогнозу, высказанному аналитиком, «в какой-то момент» США «бросят Зеленского, как они бросили Саакашвили».

Ранее в среду избранный чешский президент Петр Павел сделал заявление о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине необходимо поддержать, как только появится хоть малейший шанс на их проведение.

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