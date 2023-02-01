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Песков: Москва видит, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины

, 13:12

Песков: Москва видит, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва видит, что вся военная инфраструктура Североатлантического альянса, включая космические спутники, круглосуточно работает против Российской Федерации в интересах киевской стороны. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия видит, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, спикер Кремля заверил, что предполагаемые поставки Вашингтоном снарядов большей дальности Киеву не изменят хода СВО.

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