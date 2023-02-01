Ведущий Fox News Карлсон: к диверсии на «Северных потоках» причастна администрация президента США Байдена

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1 февраля 2023, 09:33

Ведущий Fox News Такер Карлсон, Billy Bennight / globallookpress.com

К произошедшей некоторое время назад диверсии на газопроводах «Северный поток» причастна администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Такер Карлсон, ведущий Fox News.

«К диверсии на “Северных потоках” причастна администрация Байдена, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам журналиста, замглавы американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд на прошлой неделе «призналась» в причастности Вашингтона к подрыву газопроводов, отметив, что она рада случившемуся.

Как сообщалось ранее в среду, представитель Белого дома Джон Кирби указал, что администрация США в предстоящую годовщину начала российской спецоперации планирует подтвердить, что западные государства продолжат оказывать необходимую помощь Украине.