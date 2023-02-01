Американский лидер Байден назвал изменение климата главной экзистенциальной угрозой человечеству

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 08:28

Президент США Джо Байден, Kyle Mazza / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на мероприятии с участием представителей Демократической партии, назвал изменение климата главной экзистенциальной угрозой человечеству. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Это главная экзистенциальная угроза человечеству из всех, с которыми мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — процитирован американский лидер в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, Байден сделал заявление о том, что он вынужден был налаживать отношения с союзниками и партнерами Вашингтона после пребывания в Белом доме 45-го президента США Дональда Трампа.