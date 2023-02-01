Президент Байден заявил, что вынужден был налаживать отношения с союзниками и партнерами США после пребывания у власти Трампа

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1 февраля 2023, 07:58

Президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден сделал заявление о том, что он вынужден был налаживать отношения с союзниками и партнерами Соединенных Штатов после пребывания у власти Дональда Трампа. Об этом информирует ТАСС.

«Президент США Джо Байден заявил, что вынужден был налаживать отношения с американскими союзниками и партнерами после пребывания у власти в Вашингтоне предыдущего лидера Дональда Трампа», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, глава дипломатической миссии Москвы в Штатах Анатолий Антонов высказал точку зрения, согласно которой американская сторона полностью ответственна за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ.