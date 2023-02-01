Посол России Антонов: ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на США

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1 февраля 2023, 07:10 Источник: РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Ответственность за эскалацию ситуации вокруг Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) полностью лежит на Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением, отвечая на вопрос РИА Новости, выступил Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне.

Отечественный дипломат прокомментировал для журналистов доклад с обвинениями в адрес Москвы в нарушении ДСНВ, который обнародовало некоторое время назад американское внешнеполитическое ведомство. Антонов заверил, что РФ сохраняет приверженность целям Договора и планирует и впредь соблюдать прописанные в нем центральные ограничения.

«Ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне», — также отметил посол.

Ранее на текущей неделе парламентарий Олег Морозов высказал точку зрения о том, что Москве нужно толковать ДСНВ так, как это ей выгодно.