Премьер Нетаньяху: Израиль изучает возможности предоставления не только гуманитарной помощи Украине

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1 февраля 2023, 07:36

Биньямин Нетаньяху, Ilia Yefimovich/globallook.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN, что он изучает другие варианты поддержки Украины, помимо предоставления гуманитарной помощи.

Премьер также заявил, что США приняли решение и забрали 250 тыс. боеприпасов, которые были ранее переданы Израилю. Эта значительная часть израильских боеприпасов была отдана Украине, однако у премьера нет возражений по этому поводу, проинформировал он.

Ранее сообщалось о недостатке ресурсов Израиля для прямого вооруженного столкновения с Ираном.

