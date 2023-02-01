Премьер Нетаньяху: Израиль изучает возможности предоставления не только гуманитарной помощи Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN, что он изучает другие варианты поддержки Украины, помимо предоставления гуманитарной помощи.
Премьер также заявил, что США приняли решение и забрали 250 тыс. боеприпасов, которые были ранее переданы Израилю. Эта значительная часть израильских боеприпасов была отдана Украине, однако у премьера нет возражений по этому поводу, проинформировал он.
Ранее сообщалось о недостатке ресурсов Израиля для прямого вооруженного столкновения с Ираном.