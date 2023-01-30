Политолог Геворгян: у Израиля недостаточно ресурсов для прямого вооруженного столкновения с Ираном

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30 января 2023, 21:22 Источник: Pravda.Ru

Ilya Galakhov / globallookpress.com

У Израиля отсутствует мобилизационный ресурс для открытого вооруженного столкновения с Ираном. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказала востоковед и политолог Каринэ Геворгян.

Согласно словам эксперта, Израиль не признавался в своем участии в осуществлении атаки дронами иранского военного объекта. Более того, как отметила специалист, сами власти Ирана вначале не давали никаких комментариев по этому случаю, но потом заявили об обнаружении на месте атак БПЛА. В итоге выяснилось, что нападение осуществила признанная террористической в Иране и Ираке организация «Моджахедин-э Халк».

Геворгян также добавила, что, согласно докладу Пентагона, для ведения войны с Ираном необходима 800-та тысячная армия и огромные ресурсы, которых нет у Израиля.