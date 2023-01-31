Постпред Крыма при президенте РФ Мурадов заявил, что страна будет защищать полуостров и не даст его в обиду

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31 января 2023, 22:55 Источник: РИА "Новости"

Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил в беседе с журналистами во вторник, что Россия будет защищать полуостров.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус ранее сообщил изданию Washington Post, что в рамках весенне-летней наступательной кампании ВСУ следует разорвать сухопутный коридор через российские территории, прервать сообщение по Крымскому мосту, полностью изолировать полуостров, чтобы впоследствии захватить его.

Георгий Мурадов отметил, что Россия не даст Крым в обиду и будет защищать свою республику. По словам вице-премьера крымского правительства, вышеуказанные действия украинской стороны стали бы еще большим вызовом.