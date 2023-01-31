В МИД Украины выразили послу Венгрии Ийдярто протест из-за заявлений Орбана

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31 января 2023, 21:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, unsplash.com/photos/kl4iaOnqKZc

Украинское Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, чтобы выразить ему протест в связи с недавними высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине.

Виктор Орбан ранее в беседе с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав страну "ничьей землей".

В МИД Украины отметили, что ранее во вторник, 31 января, во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Главе дипмиссии был выражен решительный протест в связи с вышеуказанными пренебрежительными высказываниями венгерского премьера.

В министерстве назвали абсолютно неприемлемой антиукраинскую риторику.