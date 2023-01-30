Политолог Роджерс: премьер-министр Венгрии Орбан выступает против антироссийских санкций, конфликтуя с ЕС

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 02:05 Источник: Народные Новости

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Венгрия сильно зависит от поставок российского газа, поэтому премьер-министр страны Виктор Орбан выступает против антироссийских санкций, конфликтуя на этой почве с Европейским союзом. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал политолог и экономист Александр Роджерс.

Комментируя заявление венгерского премьер-министра о том, что его страна не допустит распространения европейских санкций на атомную энергетику России, эксперт отметил, что политик думает прежде всего о благополучии собственной экономики.

По мнению Роджерса, Орбан придерживается не пророссийских взглядов, а консервативных. Специалист также отметил, что премьер-министр не принимает новую «зеленую повестку» Европейского союза, постоянно конфликтуя с Брюсселем.