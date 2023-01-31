Главы МИД России и Азербайджана Лавров и Байрамов обсудили по телефону мирный договор между Баку и Ереваном

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31 января 2023, 20:42 Источник: МИД РФ

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вечером во вторник, 31 января, провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

В ходе беседы дипломаты сакцентировали внимание на важности возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на базе трехсторонних договоренностей, достигнутых между лидерами РФ, Азербайджана и Армении.

Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны организовать новый раунд переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора.