Азербайджан подал в суд на Армению за ущерб окружающей среде нанесенный во время военного противостояния

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26 января 2023, 19:01

© MOD Russia, Global look press

Азербайджан подал судебный иск против Армении за якобы уничтожение ее окружающей среды и биоразнообразия в течение почти трех десятилетий оккупации спорного Нагорно-Карабахского региона, сообщает «Тhe guardian».

Международный трибунал рассмотрит доказательства широкомасштабного разрушения окружающей среды во время конфликта между двумя странами, включая вырубку лесов и загрязнение окружающей среды, и ему будет предложено обязать Армению выплатить репарации.

Это первый случай, когда какая-либо страна обратилась в межгосударственный арбитраж в соответствии с Бернской конвенцией. Если Азербайджан победит, это создаст прецедент для придания экономической ценности биоразнообразию и разрушению окружающей среды.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, добыча полезных ископаемых во время оккупации повредила большую часть лесов, которые являются горячей точкой биоразнообразия, где обитают редкие, исчезающие и эндемичные виды, включая кавказского леопарда, бурого медведя, серого волка, а также больших пятнистых и степных орлов.

Министерство заявило, что более 7000 гектаров охраняемых лесов были повреждены. Некоторые из этих заповедников были созданы для защиты редких и хрупких экосистем, таких как восточный плоский лес в долине реки Баситчай.

Наземные мины остаются проблемой и убивают домашний скот и дикую природу, а также вызывают пожары. Тяжелые металлы и остатки взрывчатых веществ загрязняют почву и воду.

Но ЮНЕП также обнаружила, что строительство дорог, начатое в январе 2021 года в рамках программы реконструкции Азербайджана, также сократило лесной покров. И в докладе говорится, что биоразнообразие, возможно, действительно выиграло во время войны, восстановив себя вокруг заброшенных поселений.

Азербайджан утверждает, что Армения нарушила свои обязательства по Бернской конвенции по сохранению всей дикой флоры и фауны, обеспечению сохранения и восстановления мест обитания и защите конкретных видов, в том числе мигрирующих.

«Вместо того, чтобы сохранить биоразнообразие и окружающую среду во время своей незаконной оккупации, Армения уничтожила их», - сказал Эльнур Мамедов, заместитель министра иностранных дел и представитель Азербайджана в арбитраже.

По его словам, Азербайджан более 18 месяцев пытался разрешить спор дипломатическим путем. «К сожалению, Армения заблокировала и в конечном итоге проигнорировала усилия Азербайджана. Поэтому у нас не осталось иного выбора, кроме как привлечь Армению к ответственности за ее безответственный ущерб окружающей среде».

Напоминаем, война вспыхнула между Арменией и Азербайджаном в начале 1990-х годов, когда Нагорный Карабах провозгласил независимость после распада Советского Союза.

Армянские силы выиграли войну и управляли территорией в течение почти трех десятилетий, пока большая ее часть не была захвачена в ходе крупного азербайджанского наступления в сентябре 2020 года.