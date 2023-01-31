Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении

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31 января 2023, 20:00 Источник: РИА "Новости"

флаги Украины, unsplash.com/photos/EWODLTtoclQ

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.

Речь идет о соглашении, которое было заключено 12 января 1994 года.

Кроме того, по словам Тараса Мельничука, Киев вышел из соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, который был подписан 8 февраля 1993 года.