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31 января 2023, 17:43 Источник: РИА "Новости"

Владимир Сальдо, Telegram/t.me/SALDO_VGA/

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что танки Leopard и Abrams не являются "чудо-оружием", несмотря на то, что киевские власти пытаются убедить своих граждан в обратном.

Владимир Сальдо призвал украинскую сторону вспомнить, чем закончились надежды на "чудо-оружие" главарей Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны. Врио губернатора Херсонской области подчеркнул, что уже были и "джавелины", и "байрактары", и "хаймарсы", а также прочие "вундерваффе".

Теперь же, по словам Сальдо, обманутому народу Украины скармливают новые сказки. Чиновник также выразил мнение, что в настоящий момент воюет не оружие, а люди и государственные экономические системы.