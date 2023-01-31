Подполковник Марочко: «Инициатива на линии соприкосновения на нашей стороне»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 января 2023, 17:00 Антон Николаев,

globallookpress.com

Андрей Марочко утверждает, что наступательная инициатива на Купянском и Краснолиманском направлениях остается на стороне военнослужащих РФ. Он подчеркнул, что боевые действия осложняют тяжелые погодные условия. Об этом Марочко рассказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«На Купянском и Краснолиманском направлениях вооруженные формирования продолжают наступательные действия. Естественно, они несут потери. Их тактика малых групп, которую они применяют на протяжении длительного времени, неэффективна. Буквально вчера, по моей информации, штурмовые группы Украины хотели отбить свои позиции, но наши военнослужащие выявили противника, начали вести огонь, и противник, понеся потери, вернулся на ранее занимаемые позиции. Хочу отметить, что в районе Кременной идут интенсивные боевые действия. Инициатива на нашей стороне. Накануне был туман, лил дождь. Одна из мобильных групп, передвигавшаяся между позициями в районе Кременной на пикапе, наехала на свое минное заграждение, в результате два украинских боевика погибли, трое получили ранения».

Ранее Марочко сказал, что украинские войска стоят перед выбором, оставить Артемовск или Часов Яр.