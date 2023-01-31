Путин и президент Алжира Теббун в ходе телефонного разговора обсудили совместную работу на рынках энергоносителей

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31 января 2023, 17:03 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Алжира Абдельмаджид Теббун во вторник, 31 января, провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун в ходе беседы подтвердили готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в частности, в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа.

Лидеры России и Алжира договорились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных документов, а также отметили продолжение развития сотрудничества стран, опирающегося на традиции дружбы и взаимного уважения.