Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия приветствует планы Алжира присоединиться к БРИКС

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8 ноября 2022, 13:15 Источник: РИА "Новости"

флаг Алжира, https://unsplash.com/photos/Kh8yOj62F30

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов заявил днем во вторник, 8 ноября, что Москва приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов уточнил, что Москва приветствует желание единомышленников и партнеров подключаться к работе форматов БРИКС и ШОС.

Дипломат уточнил, что у РФ сложился с Алжиром доверительный диалог, который в настоящий момент поддерживается. Однако, по словам Богданова, вопрос присоединения новых членов к БРИКС обсуждается в рамках коллективной работы.