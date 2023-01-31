Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Советник Пушилина Гагин: ВСУ зачастую воюют с неисправным или устаревшим оружием

, 14:07 Источник: РИА Новости

Советник Пушилина Гагин: ВСУ зачастую воюют с неисправным или устаревшим оружием
Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Часто вооружения, которые российские военнослужащие замечают у противника во время захвата, представляют из себя устаревшую технику, иногда в неисправном состоянии. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он отмечает, что часть вооружения могла быть со времен Афганистана. Оно не всегда находится в хорошем и рабочем состоянии. 

Новые образцы техники чаще всего из старого производства.

Ранее председатель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия продолжают поддерживать связь и контакты на разных уровнях. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Политика