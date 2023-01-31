Советник Пушилина Гагин: ВСУ зачастую воюют с неисправным или устаревшим оружием

Часто вооружения, которые российские военнослужащие замечают у противника во время захвата, представляют из себя устаревшую технику, иногда в неисправном состоянии. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отмечает, что часть вооружения могла быть со времен Афганистана. Оно не всегда находится в хорошем и рабочем состоянии.
Новые образцы техники чаще всего из старого производства.
Ранее председатель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия продолжают поддерживать связь и контакты на разных уровнях.