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31 января 2023, 14:07 Источник: РИА Новости

Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Часто вооружения, которые российские военнослужащие замечают у противника во время захвата, представляют из себя устаревшую технику, иногда в неисправном состоянии. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он отмечает, что часть вооружения могла быть со времен Афганистана. Оно не всегда находится в хорошем и рабочем состоянии.

Новые образцы техники чаще всего из старого производства.

Ранее председатель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия продолжают поддерживать связь и контакты на разных уровнях.