Политолог Евстафьев: новый посол США в РФ Трейси не будет налаживать связи между странами, она хочет «свергнуть режим»

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31 января 2023, 13:15 Источник: Политика Сегодня

Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что новый посол США в РФ Линн Трейси не будет налаживать связи между РФ и США. По мнению эксперта, у дипломата стоят другие задачи: это устроить «цветную революцию» и «свергнуть политический режим».

При этом Евстафьев отметил, что Трейси будет говорить то, что положено говорить кадровому специалисту. Однако сам посол в истинных намерениях никогда не признается.

Также политолог добавил: США впервые столкнулись с ситуацией, когда во время противостояния с другой страной у Вашингтона нет прозападной оппозиции внутри, которая могла бы «выйти на улицу». Более того, Евстафьев считает, что диалог между США и Россией возможен, но «непонятно только о чем».