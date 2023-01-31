Президент Литвы Науседа: Западу нужно пересечь красную линию и передать истребители Украине

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31 января 2023, 13:25 Источник: LRT

Гитанас Науседа, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад к отправке на Украину истребителей и пересечению красной линии. Такое заявление сделал в интервью телеканалу LRT.

По словам Науседы, истребители и ракеты дальнего действия, которые западные страны могут передать Киеву, станут существенной военной помощью для Украины. Он подчеркнул важность оперативности в принятии решения.

«Эти красные линии необходимо переступить», - заявил президент Литвы. Он добавил, что его страна уже оказала Киеву военную поддержку на несколько сотен миллионов евро.

Ранее политолог Марков сообщил о том, что страны НАТО уже приняли решение по отправке истребителей на Украину.