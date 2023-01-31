Президент Венгрии Новак: Россия была, есть и будет

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31 января 2023, 12:42 Источник: Corriere della Sera

Каталин Новак, Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Отношения между Венгрией и Россией отношения были, есть и будут, венгры уважают русский народ. Об этом в интервью Corriere della Sera заявила президент Каталин Новак.

Венгерский лидер отметила богатую культуру и определенность исторической роли России. По словам Новак, экономика РФ является одной из самых сильных в мировом сообществе. Президент подчеркнула, что венгры с уважением относятся к русскому народу.

«Россия была, есть и будет … Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией», - выразила Новак свою позицию. Она добавила, что Венгрия выступает за мир и прекращение огня и остается на стороне украинцев.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил о том, что международная политика должна выйти на уровень переговоров.