Президент Венгрии Новак: Россия была, есть и будет

Отношения между Венгрией и Россией отношения были, есть и будут, венгры уважают русский народ. Об этом в интервью Corriere della Sera заявила президент Каталин Новак.
Венгерский лидер отметила богатую культуру и определенность исторической роли России. По словам Новак, экономика РФ является одной из самых сильных в мировом сообществе. Президент подчеркнула, что венгры с уважением относятся к русскому народу.
«Россия была, есть и будет … Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией», - выразила Новак свою позицию. Она добавила, что Венгрия выступает за мир и прекращение огня и остается на стороне украинцев.
Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил о том, что международная политика должна выйти на уровень переговоров.