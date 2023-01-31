Турецкий экономист Сорал: США оказывают на Анкару давление и требуют ввести эмбарго против России

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31 января 2023, 10:16 Источник: Aydınlık

Тайип Эрдоган и Владимир Путин, Turkish Presidency/Keystone Press Agency

США оказывают на Турцию давление и требуют ввести санкции против РФ. Об этом заявил турецкий экономист Барту Сорал.

«Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России», - приводит слова Сорала газета Aydınlık. При этом, экономист подчеркнул, что это не касается серьезных санкций.

Как отмечает эксперт, турецкий лидер ведет собственную политику в отношении Москвы и устанавливает с ней «теплые» отношения. Сорал добавил, что среди турецкого населения наблюдаются преимущественно антизападные настроения.

Ранее сообщалось о том, что США заинтересованы в том, чтобы на предстоящих выборах в Турции победила оппозиция.