Политолог Аватков: США заинтересованы в победе оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции

Аргументы Недели → Политика 13+

15 января 2023, 23:16 Источник: Pravda.Ru

Ilya Galakhov / https://www.globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов Америки заинтересованы в победе оппозиции действующему главе Турции Реджепу Эрдогану на предстоящих президентских выборах. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал тюрколог, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД Российской Федерации Владимир Аватков.

Согласно словам эксперта, нынешнюю турецкую оппозицию не устраивает экономическая политика, которой придерживается Эрдоган, именно поэтому в этой части поля будет происходить «основная битва» за президентство.

Аватков также считает, что победа противников нынешнего президента Турции вполне реальна, так как в этом заинтересована американская сторона. Как отметил политолог, США не нужна независимая от нее Турция, они желают, чтобы страна находилась в их подчинении.