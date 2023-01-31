Представительство ДНР: ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию региона 29 раз

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31 января 2023, 10:31 Источник: РИА Новости

Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Вооруженные силы Украины за пришедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 29 раз. Об этом в своем телеграм-канале публикует представительство ДНР по СЦКК.

Ведомство отмечает, что всего было выпущено 156 снарядов. Восемь обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, двадцать один - на Горловском.

Для обстрелов были использованы снаряды с калибром в 155 миллиметров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинская сторона не должна наносить удары по территории Российской Федерации из того оружие, которое ей поставляют западные страны.