Представительство ДНР: ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию региона 29 раз

Вооруженные силы Украины за пришедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 29 раз. Об этом в своем телеграм-канале публикует представительство ДНР по СЦКК.
Ведомство отмечает, что всего было выпущено 156 снарядов. Восемь обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, двадцать один - на Горловском.
Для обстрелов были использованы снаряды с калибром в 155 миллиметров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинская сторона не должна наносить удары по территории Российской Федерации из того оружие, которое ей поставляют западные страны.