Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Представительство ДНР: ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию региона 29 раз

, 10:31 Источник: РИА Новости

Представительство ДНР: ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию региона 29 раз
Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Вооруженные силы Украины за пришедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 29 раз. Об этом в своем телеграм-канале публикует представительство ДНР по СЦКК.

Ведомство отмечает, что всего было выпущено 156 снарядов. Восемь обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, двадцать один - на Горловском. 

Для обстрелов были использованы снаряды с калибром в 155 миллиметров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинская сторона не должна наносить удары по территории Российской Федерации из того оружие, которое ей поставляют западные страны.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Общество

Общество

Происшествия

Общество