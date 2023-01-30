Политолог Александров: Россия может применить ядерное оружие против Запада

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30 января 2023, 22:42 Источник: Pravda.Ru

MOD Russia / globallookpress.com

Россия способна применить ядерное оружие против стран Запада, ударив по линиям коммуникаций Североатлантического альянса. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Согласно словам специалиста, Запад пытается создать идею того, что Россия собирается применить ядерное оружие на территории Украины. По мнению эксперта, это делается намеренно в манипулятивных целях, чтобы внутри страны возникло негативное отношение к варианту применения тактического ядерного оружия. При этом политолог добавил, что Москва никогда не собиралась наносить ядерный удар по Украине, потому что там живут «наши люди».

Как отметил Александров, в то же время Россия способна применить ядерное оружие против Запада, ударив по линиям коммуникаций НАТО, по которым поставляется военная техника Киеву.

«Чтобы закончить конфликт быстро, нам надо пойти на эскалацию», - заключил эксперт.