Военный эксперт Сивков: изменение юридического статуса СВО позволит объявить по всей России военное положение

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 22:22 Источник: Pravda.Ru

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Юридический статус специально-военной операции может изменится на объявлении войны Украине на официальном уровне, что позволит ввести военное положение на всей территории России. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Комментируя предложение депутата Государственной думы Михаила Шереметева о смене статуса спецоперации, эксперт отметил, что в таком случае российское общество будут ждать серьезные изменения.

Как уточнил Сивков, по всей России может быть объявлено военное положение, в том числе и на производстве. Таким образом, вся российская промышленность будет поставлена на «военные рельсы».