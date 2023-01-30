Россия и КНР подготовили соглашение по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту

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30 января 2023, 22:00 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

труба, unsplash.com/photos/DVqdk8MTp2I

РФ и Китай подготовили проект межправсоглашения по поставкам газа по "дальневосточному" маршруту. Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня распоряжении правительства.

В документе, который появился в понедельник, 30 января, на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что одобрен представленный Минэнерго России и согласованный с МИД России и прочими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанный с КНР проект соглашения между российским и китайским правительствами о сотрудничестве в сфере поставок природного газа с территории РФ в Китай по "дальневосточному" маршруту".

Вышеуказанное соглашение заключается для укрепления сотрудничества Москвы и Пекина в энергетической сфере и определяет ключевые условия совместной работы стран по вопросу поставок газа.