Алиев заявил, что Азербайджан может удовлетворять потребности Европы в энергии в течение ближайшего века

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30 января 2023, 19:00 Источник: РИА "Новости"

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Gao Jie, via imago-images.de/imago-images.de

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Венгрию в понедельник, 30 января, сообщил, что Баку может быть надежным поставщиком энергии на территорию Европы в течение ста лет.

Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил, что Азербайджан располагает достаточным количеством энергии, чтобы в течение целого века удовлетворять потребности Европы.

Венгерский премьер в свою очередь обратил внимание на то, что Баку обещал к 2027 году удвоить количество поставляемого на европейскую территорию природного газа, а также подписал с Ереваном, Будапештом и Бухарестом соглашение о поставках в Европу зеленой электроэнергии по дну Черного моря.