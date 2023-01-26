Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Россией

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26 января 2023, 11:05 Источник: РИА "Новости"

трубы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров заявил в четверг, 26 января, что страна в настоящий момент прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Российской Федерацией.

В минувший вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой сфере.

Накануне Министерство энергетики Узбекистана подчеркнуло, что вышеуказанный документ предусматривает транзит российского газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр" через территорию Казахстана. Уточняется что страна при поставках газа из РФ сохранит права собственности на свою газотранспортную систему.

Алишер Кадыров сегодня подчеркнул, что подробная информация будет предоставлена, когда многостороннее соглашение будет полностью доработано.