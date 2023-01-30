Замглавы МИД Украины Мельник заявил, что Берлин может дать Киеву минимум в десять раз больше танков Leopard 2

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30 января 2023, 20:16 Источник: РИА "Новости"

замглавы МИД Украины Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в понедельник, 30 января, заявил, что Германия могла бы передать Киеву в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные ранее четырнадцать.

Андрей Мельник отметил, что танки Leopard 2 типа A6 действительно могут быть поставлены быстро. Замглавы МИД Украины подчеркнул, что "мало дать" четырнадцать машин и сказать, что моральное обязательство перед Киевом выполнено. Дипломат уточнил, что благодарен и за это количество танков, однако ФРГ может направить украинской стороне минимум в десять раз больше и очень быстро.

"Но это надо было делать позавчера", – добавил Андрей Мельник.