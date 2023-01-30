Депутат народного совета ДНР Бердичевский заявил, что поставки танков Украине принесут Западу только имиджевые потери

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30 января 2023, 19:39 Источник: РИА "Новости"

Leopard 2, Philipp Schulze/ globallookpress.com

Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в понедельник, что поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Владислав Бердичевский обратил внимание на то, что потеря Соледара украинскими войсками и текущие события вокруг Артемовска и Угледара негативно действуют на общественность страны. Поставки танков на этом фоне призваны приободрить украинцев, затянуть бои, чтобы как можно дольше втягивать РФ в военные действия.

Депутат народного совета ДНР добавил, что США и Европа используют Украину в качестве испытательного полигона, а поставка новых видов оружия лишь приведет к увеличению жертв. Запад, по словам Бердичевского, не хотел поставлять ВСУ танки, поскольку они будут уничтожаться, что нанесет имиджу западных стран ущерб.